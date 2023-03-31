Hafsanur Sancaktutan'dan ilişki açıklaması

Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek "Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum" dedi

Hafsanur Sancaktutan, Etiler'de görüntülendi. Leopar desenli pantolonu ve ayakkabılarıyla dikkat Sancaktutan, “Deprem sonrası psikolojim bozuldu yeni yeni dışarıya çıkabiliyorum. Bu esnada çello dersleri aldım. Bu bana epeyi iyi geldi" dedi.



Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek bu konuda şunları söyledi: Doğum günüm vardı, o günü de yalnız geçirdim. Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim.





