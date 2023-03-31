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Beyaz Gazete
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Doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak babası ile kardeşinin doğum günlerini nostaljik bir fotoğrafla kutlamayı tercih etti.

Ekleme: 31.03.2023 - 00:28 Güncelleme: 31.03.2023 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalarda yer eden Pınar Altuğ, 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı...

Babası Niyazi Üçer Altuğ'u henüz 16 yaşındayken kaybeden 48 yaşındaki oyuncunun, babası ve kardeşinin doğum gününü kutladığı çocukluk karesi dikkat çekti.

Doğum gününü çocukluk karesi ile kutladı...

"MEKANI CENNET OLSUN TÜM KAYBETTİKLERİMİZİN"

Eski manken Demet Şener, Pınar Altuğ'un paylaşımına, "Mekanı cennet olsun tüm kaybettiklerimizin" yorumunu yazdı.
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