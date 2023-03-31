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Demet Akalın'dan survivor tepkisi!

'Survivor 2023'ün 30 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümü, şoke eden bir görüntüye sahne oldu. Yarışmada birçok kişiyle tartışma yaşayan Asena Demirbağ, bu kez Ertuğ Onur Yaşlıoğlu ile karşı karşıya geldi. Ertuğ'un kaybettiği oyun sonrası eliyle rakibinin karın boşluğuna vurmasına ise tepki yağdı.

Ekleme: 31.03.2023 - 10:40 Güncelleme: 31.03.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da Osman Can ile mücadelesini kaybeden mavi takım yarışmacısı Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun, kırmızı takımdan Asena Demirbağ'ın karın boşluğuna vurması sosyal medyada gündem oldu. Parkur alanı bir anda karışırken, konuya şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı.

İddialı isimlerden Asena, geçtiğimiz haftalarda Senem Genç ile tartışmaya girmiş ve fiziksel şiddet uygulamıştı. Bu olay sonrası yarışmacı, 6 ödül oyunundan men cezası almıştı.

"ÖNCE KÜFÜR EDİYORSUN SONRA KADINA VURUYORSUN"

Ertuğ'un parkur alanında Asena'ya vurduğunu gören Nefise Karatay, takım arkadaşına sahip çıktı. Ertuğ'a tepki gösteren Nefise, "Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne?" diyerek isyan etti.

Asena da Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena, olay sonrasında Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

DEMET AKALIN KAYITSIZ KALMADI!

Birçok sosyal medya kullanıcısı, fiziksel temasın olduğu görüntüleri paylaştı ve Ertuğ'u hedef tahtasına koydu .Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Ertuğ'un hareketine sessiz kalamadı.

Ünlü şarkıcı, Survivor 2023'ten bir görüntünün paylaşıldığı videoya yaptığı yorumlarla tepkisini ortaya koydu.

Efendiler karna vurmaz. Saçını çekti diye kadına 6 ödül ceza verdiniz. Karın boşluğuna vuruyor kızın, ne güzel dünya. Acun Ilıcalı diskalifiye. Yeter bu çocuğun yaptıkları.

Demet Akalın'dan survivor tepkisi!
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