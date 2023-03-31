Berker Güven'den Nihal Yalçın paylaşımı...

Nihal Yalçın ile Berker Güven'in aşkı Bodrum'da ortaya çıkmıştı. İkili, 2021'in temmuz ayında ilk kez Gümüşlük'te tatil yaparken görülmüştü.Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile objektiflere takılan Berker Güven, "Nihal ile çok mutluyum. Bu mutluluğum sete de yansıyınca ortaya güzel bir iş çıkıyor" sözleriyle, başarısını Nihal Yalçın'a bağlamıştı."CANIM SEVGİLİM BERKER"Daha sonra Cihangir'de görüntülenen ve neşeleri bir hayli yerinde olan ikiliden Nihal Yalçın, "Bu kez ben konuşacağım, bana sorun. Her seferinde benim canım sevgilim Berker'e soruyorsunuz, o cevaplıyor. Sorun ben de Berker'i çok seviyorum. Çok yoğun çalışıyor, onu özlüyorum" demişti.42 YAŞINA GİRDİBerker Güven'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın 42 yaşına bastı. Uzun süredir birlikte olan çiftten Güven, Yalçın ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı."MELEĞİM, BİRİCİĞİM"Birlikte çekilen iki kareyi paylaşan Berker Güven, ilk poza "Çok seviyorum" notunu düştü.Güven, ikinci fotoğrafa ise "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" mesajını yazdı. Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.