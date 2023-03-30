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Yeni çiftin illişkilerine aile engeli!

Ünlü rapçi Sefo’nun babası, oğlunun sevgilisi Melisa Döngel için sosyal medyadan ‘Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?’ yorumu yaptı.

Ekleme: 30.03.2023 - 10:00 Güncelleme: 30.03.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en popüler rapçilerinden biri olan Sefo, müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Ünlü rapçinin, birlikte Sapanca'ya gittiği güzel oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sefo'yu konserlerinde bile yalnız bırakmayan Döngel, ünlü rapçinin ailesinden veto yedi.

Aşkları ortaya çıkan Sefo ve Melisa Döngel birlikteliğine ünlü rapçinin babasından şaşırtan bir yorum geldi.

"Bunu mu buldun"

Hasan Fehmi Sağır, Melisa Döngel'i paylaşan bir sosyal medya sayfasının altına yazdığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?" yorumuyla herkesi şaşırttı.

Anne de onayladı

Hasan Fehmi Sağır'ın yazdığını, Sefo'nun annesinin de beğenmesi "Melisa'ya onay çıkmadı" yorumu yaptırdı.

Yeni çiftin illişkilerine aile engeli!

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