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Tuba Ünsal: Vina bana benziyor

Basketbolcu Caner Erdeniz'le bir çocuklu mutlu bir evliliği olan Müge Boz, sosyal medya hesabından 'Vina kime benziyor?' diye sordu. İlk cevap Tuba Ünsal'dan geldi. Tuba Ünsal'ın yorumuna beğeni yağarken güzel oyuncu Müge Boz'dan da yanıt gecikmedi.

Ekleme: 30.03.2023 - 00:24 Güncelleme: 30.03.2023 - 00:27 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. Müge Boz dün eşi Caner Erdeniz ve Kasım 2019'da dünyaya gelen kızları Vina ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp takipçilerine sordu: "Kim, kime benziyor?"

Tuba Ünsal: Vina bana benziyor

TUBA ÜNSAL'DAN YANIT

İlk yanıt oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. Tuba Ünsal "Vina bana benziyor, hiç uğraşma!" dedi. Müge Boz da "Valla benziyor" karşılığını verdi.

Caner Erdeniz ise bu konu hakkında hiçbir yorumda bulunmadı.

Tuba Ünsal: Vina bana benziyor

'İKİNCİ ÇOCUK' SORUSUNA YANIT

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerle sohbet etmişti. Boz, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna da yanıt vermişti. Müge Boz, "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık" ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Ünsal: Vina bana benziyor

"CİNSİYETİNİ ÖNCEDEN ÖĞRENMEK İSTEMİYORUZ"

Aralık 2020'de "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programına konuk olan Müge Boz, “İkinci çocuğu istiyoruz. Kız ya da erkek benim için fark etmiyor. Vina’da olduğu gibi yine cinsiyetini önceden öğrenmek istemiyoruz. Bu daha heyecanlı” şeklinde konuşmuştu.

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