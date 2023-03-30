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Beyaz Gazete
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'Sahte Tan Taşçı' ortalığı karıştırdı!

Kendisini Tan Taşçı olarak tanıtan bir kişi, cep telefonu numaralarını öğrendiği ünlü isimlere ulaştı. Dolandırıcının, WhatsApp profil fotoğrafı olarak da ünlü şarkıcı ile aynı kareyi seçmiş olması dikkat çekti.

Ekleme: 30.03.2023 - 00:18 Güncelleme: 30.03.2023 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Popçu Tan Taşçı olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, ünlü isimleri arayarak ortalığı karıştırdı. Dolandırıcılık girişimi bakın nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

'Sahte Tan Taşçı' ortalığı karıştırdı!

ÜNLÜLERİ TEK TEK ARADI

Posta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; dolandırıcı, ilk olarak Gökhan Tepe'ye ulaştı. Ünlü şarkıcıyı arayıp, ondan da meslektaşı İrem Derici'nin numarasını aldı.

Derici'ye mesaj atan dolandırıcı, şarkı vermek istediğini ve düet yapmak istediğini söyledi. Sonra hızını alamadı ve menajeri Sedef Arım'ı arayarak, Ebru Gündeş'le görüşmek istediğini belirtti.

'Sahte Tan Taşçı' ortalığı karıştırdı!

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumu fark eden ünlü isimler, menajerleri aracılığıyla Tan Taşçı'nın ekibine ulaştı. Ünlü şarkıcının kimseyi aramadığı belirtildi.

'Sahte Tan Taşçı' ortalığı karıştırdı!

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Tan Taşçı, sosyal medya hesabından takipçilerini uyararak numaranın sahibi kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sahte Tan'ın, WhatsApp profil fotoğrafı olarak Tan Taşçı ile aynı kareyi seçmiş olması dikkat çekti.
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