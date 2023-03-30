'Sahte Tan Taşçı' ortalığı karıştırdı!

Kendisini Tan Taşçı olarak tanıtan bir kişi, cep telefonu numaralarını öğrendiği ünlü isimlere ulaştı. Dolandırıcının, WhatsApp profil fotoğrafı olarak da ünlü şarkıcı ile aynı kareyi seçmiş olması dikkat çekti.

Popçu Tan Taşçı olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, ünlü isimleri arayarak ortalığı karıştırdı. Dolandırıcılık girişimi bakın nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...ÜNLÜLERİ TEK TEK ARADIPosta gazetesinden Kaan Ölker'in haberine göre; dolandırıcı, ilk olarak Gökhan Tepe'ye ulaştı. Ünlü şarkıcıyı arayıp, ondan da meslektaşı İrem Derici'nin numarasını aldı.Derici'ye mesaj atan dolandırıcı, şarkı vermek istediğini ve düet yapmak istediğini söyledi. Sonra hızını alamadı ve menajeri Sedef Arım'ı arayarak, Ebru Gündeş'le görüşmek istediğini belirtti.GERÇEK ORTAYA ÇIKTIDurumu fark eden ünlü isimler, menajerleri aracılığıyla Tan Taşçı'nın ekibine ulaştı. Ünlü şarkıcının kimseyi aramadığı belirtildi.TAKİPÇİLERİNİ UYARDITan Taşçı, sosyal medya hesabından takipçilerini uyararak numaranın sahibi kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sahte Tan'ın, WhatsApp profil fotoğrafı olarak Tan Taşçı ile aynı kareyi seçmiş olması dikkat çekti.