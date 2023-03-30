Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.Mutlu birliktelikleri devam eden Kaya ile Atay, 43 gün önce ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı.'NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM'Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşıma; 'İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam' notunu düştü.Anne -kızın pozu büyük ilgi gördü.'40 GÜN NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM'İkinci kez anne olan Hazal Kaya, 7.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, dört kişilik aile pozunu yayınlamıştı.Ünlü isim, 800 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan fotoğrafa, 'Kapkaranlık günlere de bize de umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum' notunu düşmüştü.