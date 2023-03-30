  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Hazal Kaya, iş hayatına geri döndüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan ünlü isim, kızı kucağındayken yaptığı paylaşımı takipçilerinin beğenisine sundu.Kaya'ın pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

Ekleme: 30.03.2023 - 00:28 Güncelleme: 30.03.2023 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden Kaya ile Atay, 43 gün önce ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğiyle yeni bir paylaşım yaptı.

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

'NASIL İYİ GELDİ İŞE DÖNMEK ANLATAMAM'

Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşıma; 'İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam' notunu düştü.

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

Anne -kızın pozu büyük ilgi gördü.

Hazal Kaya'dan Leyla Süreyya paylaşımı...

'40 GÜN NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM'

İkinci kez anne olan Hazal Kaya, 7.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, dört kişilik aile pozunu yayınlamıştı.

Ünlü isim, 800 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan fotoğrafa, 'Kapkaranlık günlere de bize de umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum' notunu düşmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki! 'Biz yapıyoruz dersek yaparız!'
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi
T10x Togg kura sonuçları belli oldu! Yerli otomobil çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
Bakan Dönmez duyurdu: Akkuyu'ya 27 Nisan'da nükleer yakıt geliyor
CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...
Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor
TOGG Almanya'da manşetlerde: Türk Tesla'sına akın var
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’
CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı
Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor
Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına yanıt!
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor...
Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .