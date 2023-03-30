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Beyaz Gazete
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Edis'ten Eurovision paylaşımı

Son yıllarda en popüler ünlü şarkıcılarından Edis, yeni imajıyla yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Edis'ten Eurovision paylaşımı
Ekleme: 30.03.2023 - 08:52 Güncelleme: 30.03.2023 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Yaptığı şarkılarla hafızalarda yer edinen ve müzik listelerinin zirvesinden düşmeyen son yılların popüler ismi şarkıcı Edis, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında.

Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Edis, Instagram hesabından Eurovision şarkı yarışmasına bir kez daha yeşil ışık yaktı.

"1.lik saçım"

Yeni imajıyla kameraya poz veren yyakışıklı oyuncu yayınladığı fotoğrafa “2024 Eurovision 1.lik saçım bu” ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2003 yılında Sertab Erener'in 'Everyway That I Can' parçasıyla birincilik elde ettiği Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı almıştı.

Edis'ten Eurovision paylaşımı

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