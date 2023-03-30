Dev adama mini motor...
Oyuncu Müge Boz ile 2019 yılında hayatını birleştiren, bu evlilikten Vina adında bir kızı olan basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Etiler'de arkadaş gurubuyla zaman geçiren Caner Erdeniz, çıkış kapısında motoruna bindikten sonra kaskını takarak, önlem almayı ihmal etmedi.
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükçekmece takımında forma giyen 1,98'lik Caner Erdeniz'i vespa marka motorunun üzerinde görenleri tebessüm etti.
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükçekmece takımında forma giyen 1,98'lik Caner Erdeniz'i vespa marka motorunun üzerinde görenleri tebessüm etti.