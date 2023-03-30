Boşanma iddialarına yanıt verdi!

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş hakkında boşanma kararı aldıklarına yönelik bir iddia ortaya atılmıştı. Ebru Şallı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı.Instagram hesabından bir yazı paylaşan Ebru Şallı, biteceği öne sürülen evliliği için, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.