Tan Taşçı: Yaşam için birlikteyiz
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Ünlüler de afet bölgesine yönelik yardım kampanyaları için ilk günden itibaren harekete geçti. Bu isimlerden biri de şarkıcı Tan Taşçı oldu.
Tan Taşçı, depremzedelere yardımlarına devam ediyor. Eşya ve yiyecek gibi birçok malzemeyi TIR'larla afet bölgesine gönderen şarkıcı, sabah saatlerinde yeni bir kamyon gönderdi.
"YENİ ARACIMIZ HATAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR"
İlk günden beri 'ihtiyaç listesini dikkate alarak yardım' vurgusu yapan Taşçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Yeni aracımız Hatay için yola çıkıyor. Yaşam için birlikteyiz" mesajını yazdı.
"YENİ ARACIMIZ HATAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR"
İlk günden beri 'ihtiyaç listesini dikkate alarak yardım' vurgusu yapan Taşçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Yeni aracımız Hatay için yola çıkıyor. Yaşam için birlikteyiz" mesajını yazdı.