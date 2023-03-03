"İyi olma çabasındayız"

Çiğdem Batur, yaşanan deprem felaketleriyle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. 'İyiyiz' diyoruz ama hayatımızda biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz" şeklinde konuştu

Çiğdem Batur, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Batur, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerle ilgili konuştu.



"İYİ OLMA ÇABASINDAYIZ"



Ünlü oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanları empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. 'İyiyiz' diyoruz ama hayatımızda biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz" dedi.



"KAFALAR ÇOK KARIŞIK"



Çiğdem Batur, beklenen İstanbul depremiyle alakalı ise, "Londra'ya gidip, geliyorum ben de işimden kaynaklı. Kafalar çok karışık..." demekle yetindi. Batur, ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.



