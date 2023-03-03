Hazal Kaya: Ali'nin hesabı çalındı

Uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Çift, Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine geçtiğimiz hafta kavuşmuştu.Hazal Kaya, sosyal medya hesabından eşinin Twitter hesabının çalındığını duyurdu. Kaya, "Ali'nin kullanmadığı Twitter hesabı çalındı. Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" dedi.