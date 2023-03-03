Evlenecekleri tarihi açıkladı

Oyuncu Eda Ece ile Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, evlilik kararı aldılar. Sanat ve spor camiasının bir araya geleceği Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünleri, yaz aylarında gerçekleşecek. Ünlü oyuncu, Buğrahan Tuncer ile evlenecekleri tarihi, verdiği bir röportajda açıkladı.

Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes takımının sporcularından Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer evlilik kararı aldılar. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar. 2019'un haziran ayında başlayan arkadaşlıklarını, nikah masasına taşımaya başlayan çiftten Eda Ece, verdiği röportajda nikah tarihlerini açıkladı.



Snob Magazin'de yer alan habere göre; 8 Haziran'da evlenmeye hazırlanan çiftten Eda Ece, "Bu yaz aileme ve özelime vakit ayıracağım. Dinlenip biraz hayatımı yaşamam lazım. Geçen yaz iki ay boyunca seyahat edebilmiştim. Bu yaz için verdiğim sözler var." dedi.



İki ablası da evli olan ünlü oyuncu, "40 yıllık bir evliliğin çocuğuyum, iki ablamla hep mutlu bir aile ortamında büyüdük" dedi.