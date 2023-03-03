Deprem paylaşımı yürekleri yaktı!

Türkiye’de büyük yıkıma neden olan İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.Deprem felaketinin en ağır yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yakınlarını kaybeden Uğur Aslan sosyal medya sayfasından yürek yakan bir mesaj paylaştı.Aslan, paylaşımında "Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında, kimimiz üstünde" ifadelerini kullandı.Hatay doğumlu olan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamlayan, liseyi ise Antakya'da okuyan Uğur Aslan, deprem felaketi sonrası tepki çeken kira artışı ve gıda malzemelerine yönelik yağmalama iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde tepkisini dile getirmişti.