Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olup dans eden Cansu Esin'in fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Cansu’nun o halleri ‘Yıldız olacak çocukmuş’ yorumunu yaptırdı. Geçtiğimiz yıl müzik piyasasına giriş yapan Cansu Esin, sesi ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan küçük kızlar tek tek şarkıcı oldu. En popülerlerinden Azeri kızı Günel’den sonra biri daha müzik sektörüne giriş yaptı.Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan minik kız Cansu Esin büyüdü. Sahnedeki dansıyla herkesi şaşırtan ve konuklardan büyük alkış alan Cansu Esin, aradan geçen yılların ardından şarkıcı oldu.Küçükken İbrahim Tatlısesin sahnesinde dans eden Cansu Esin artık şarkıcı“YILDIZ OLACAK ÇOCUKMUŞ”Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cansu’nun o halleri ‘Yıldız olacak çocukmuş’ yorumunu yaptırdı.Küçükken İbrahim Tatlısesin sahnesinde dans eden Cansu Esin artık şarkıcıAŞK İTİRAFIŞarkıcı Cansu Esin, Number1 Türk FM'de DJ Kadir Çetin'in programına konuk olmuştu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Esin'in İlyas Yalçıntaş'la aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Güzel bir birliktelikleri olduğunu söyleyen Esin, "Yakında İlyas'la güzel bir düet gelebilir" demişti.