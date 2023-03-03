Ahu Sungur isyan etti!

Ünlü oyuncu Ahu Sungur, sosyal medya hesabından evlerini deprem riskine karşı denetlettirmeyen ev sahiplerine isyan etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle de sarsıldı. Hatay'daki depremler çevresindeki birçok ili de etkiledi.



Yaşanan felaketten sonra olası İstanbul depremi gündemden düşmüyor. Başarılı oyuncu Ahu Sungur, ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından evlerine hasar tespiti yaptırmak istemeyenleri hedef aldı. Bina hasar tespiti yaptırmak istemeyenlere kızan oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Evlerinin yaşlarını küçültme derdindeler"



"Hani bazıları yaşlarını küçültür 'küçül de cebime gir' deriz. Şimdi bazı ev sahipleri de evlerinin yaşlarını küçültme peşinde… Kaç yıllık diyorsun? '86 ama 90'da oturmaya başladık'. Yani? 86 mı? Yok 90.



"Karot aldırmak istemiyor"



Tabi canım… Binada 2 dairesi, bina altında 2 dükkanı var! Karot aldırmak istemiyor, kendi binada oturmuyor! 99 depremine dayanmış bina öyle diyor… 'Zemin sağlam' diyor! 'Karot aldırmak zarar veriyor ya' diyor! Yalan! Çürük çıkarsa belediye 60 gün sonra yıkarım diyor çünkü kira geliri bitecek."