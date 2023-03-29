Galatasaray'a ayakta taraftar onayı! Uefa'dan müjde geldi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde UEFA'ya ayakta seyirci alınması yönünde başvuru yapmıştı. UEFA, yapılan başvuruyu değerlendirdi ve sarı-kırmızı ekibe müjdeyi verdi.

Galatasaray'a UEFA'dan müjde geldi... Sarı-kırmızılı kulüp, NEF Stadı'ndaki kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesi için başvurduğu UEFA'dan iznini aldı.



G.Saray yönetiminden Bora Bahçetepe de bunu resmen açıkladı. Stadyum kapasitesinin 8-10 bin kişi artırılacağını duyuran Bahçetepe, Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de izin alarak kale arkalarını etap etap ayakta seyirciye açacaklarını söyledi.



