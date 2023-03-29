Galatasaray'a ayakta taraftar onayı! Uefa'dan müjde geldi...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz günlerde UEFA'ya ayakta seyirci alınması yönünde başvuru yapmıştı. UEFA, yapılan başvuruyu değerlendirdi ve sarı-kırmızı ekibe müjdeyi verdi.
Galatasaray'a UEFA'dan müjde geldi... Sarı-kırmızılı kulüp, NEF Stadı'ndaki kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesi için başvurduğu UEFA'dan iznini aldı.
G.Saray yönetiminden Bora Bahçetepe de bunu resmen açıkladı. Stadyum kapasitesinin 8-10 bin kişi artırılacağını duyuran Bahçetepe, Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de izin alarak kale arkalarını etap etap ayakta seyirciye açacaklarını söyledi.
G.Saray yönetiminden Bora Bahçetepe de bunu resmen açıkladı. Stadyum kapasitesinin 8-10 bin kişi artırılacağını duyuran Bahçetepe, Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de izin alarak kale arkalarını etap etap ayakta seyirciye açacaklarını söyledi.