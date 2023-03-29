Funda Eryiğit dünyaevine girdi

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan, daha sonra Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu.Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken bebek haberi almıştı. 7 aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya nikah masasına oturdu.Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Eryiğit'in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi.38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.