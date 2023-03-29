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Batuhan Karacakaya hakkında şok iddia!

Oyuncu Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekleme: 29.03.2023 - 08:41 Güncelleme: 29.03.2023 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star 2022'nin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıldan beri aşk yaşadığı Ayşe Aslanpay ile yollarını ayırmıştı.

Karacakaya'ya hakkında darp davası açıldı. Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, Karacakaya'ya dava açtığını, "Darbdildiğime dair tüm delilleri dosyaya sundum." diyerek duyurdu.

İşte Aslanpay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

Şikayetçi oldum

"Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darbedildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır."

Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darp etti iddiası
Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler."

"Umarım benim kadar severler"

Batuhan Karacakaya ile yollarını ayıran Ayşe Aslanpay Twitter hesabında, "Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni." ifadelerini kullandıktan sonra sosyal medya hesaplarını dondurmuştu.

Eski sevgilisinin açıklamalarından sonra sessizliği bozan Batuhan Karakacaya’dan şiddet iddiasına yanıt verdi. Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay’dan ayrıldıktan sonra kendisine saldırdığını, otoparka gidip aracına zarar verdiğini ve evinin kapısına dayandığını belirtti.

Batuhan Karacakaya hakkında şok iddia!

"Asıl mağdur benim”

Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanbay’ın otoparkta kendisine saldırdığı görüntü de dahil olmak üzere birçok video kaydını avukatına ilettiğini belirtti ve “İki kez darp raporu aldım. Asıl mağdur benim” dedi.

Batuhan Karacakaya hakkında şok iddia!

Öte yandan Ayşe Fatma Aslanbay’ın adı geçen haftalarda “Yalı Çapkını” dizisinin oyuncusu Mert Ramazan Demir’le anılmış, buna kanıt olarak Aslanbay’ın kitaplığında Demir’in adının yazılı olduğu senaryonun olduğu gösterilmişti.

Aslanbay ise “Benim kalbimin sahibi Batuhan Karacakaya” diyerek söylentilere nokta koymuştu.

Batuhan Karacakaya hakkında şok iddia!
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