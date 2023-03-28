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Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı!

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i olarak tanınan Bahar Öztan, birçok kez yendiği kansere yeniden yakalandığını açıklamıştı. 'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi unutulmayan filmlerde rol alan usta oyuncunun, Muğla'da özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü sanatçı, son durumu hakkında açıklama yaptı.

Ekleme: 28.03.2023 - 23:25 Güncelleme: 28.03.2023 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
Daha önce sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Herkes dualarını eksik etmeyip, çok güzel enerjiler gönderdi' diyen Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber geldi.

İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyor.

'ARADA BİR AMELİYAT OLACAĞIM'

Doktoru Gökhan Demir ile poz veren Bahar Öztan, hem üç aylık tedavi süreci hem de son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Tedavilerim başladı. Üç aylık bir tedavi. Arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize, sevginize, dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler.

'MİS KOKUSU BENİ BİR MÜDDET İDARE EDER'

Geçtiğimiz günlerde hasta yatağında yeğeniyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, 'Halasını hastaneye ziyarete gelmiş. Güzel gülücüklerinle moral verdi. Mis kokusu beni bir müddet idare eder' mesajını yazmıştı.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1962 İskenderun doğumlu olan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra yapımcılarının dikkatini çekti. Modellik ajansına kaydolan Öztan, dönemin ilgi gören fotoromanlarda oynamaya başlarken, reklam filmlerine de devam etti. 1972 yapımı 'Mahkum' filmi ile sinemaya adım atarken, 1980 yılında rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' ile hafızalarda yer etti. Bu film sonrası kariyeri yükselişe geçti.

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan oyuncu, bir dönem şarkıcılık da yaptı. 1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalıştı. Melahat Pars'tan Türk Sanat Müziği dersleri aldı ve hem yurt içi hem de yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü.

1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik otel işletmeye başlayan yıldız isim, 1993'te Yavuz Çolak ile evlendi ve iki yıl sonra oğlu dünyaya geldi. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı. 2000'lerin başında ABD'ye gitti. Bir süre Miami'de yaşayan Öztan, altı yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Yeşilçam kariyerinde Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hale Soygazi, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen gibi usta isimlerle çalışan Öztan, uzun bir aranın ardından 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisinde kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncu, son olarak 2008'de 'Görgüsüzler' adlı dizinin kadrosunda yer aldı.

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