Ünlü çiftten sahil pozu...

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesindeki vatandaşlar için seferber olan isimlerden biri de Eda Ece oldu. 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınına katılıp, depremzedelere yönelik yardım kampanyasına destek olan ünlü oyuncu, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi.Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer ile dört yıldır aşk yaşayan Eda Ece'nin, ilişkisini düğünle taçlandıracağı öğrenildi.DÜĞÜN 8 HAZİRAN'DA32 yaşındaki güzel oyuncu ile 29 yaşındaki basketbolcunun, 8 Haziran’da görkemli bir düğünle hayatlarını birleştireceği konuşuluyor. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğün için Beşiktaş’ta bulunan denize sıfır bir oteli tercih ettiği öne sürüldü.AŞK KARESİEda Ece, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oyuncu, müstakbel eşiyle yeni bir fotoğraf yayınladı. Ünlü oyuncu Tuncer ile yayınladığı fotoğrafa; kalp, tektaş, nazar boncuğu ve sonsuzluk işareti koydu.“KOMİK BİR SEVGİLİYİM”Elle dergisine verdiği röportajda Buğrahan ile ilişkisinden bahseden Ece, "Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım" demişti.