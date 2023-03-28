Umut Akyürek'in son hali şaşırttı!

'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan Umut Akyürek'in değişimi hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, estetiğin dozunu kaçırdığını düşündükleri 49 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısını yorum yağmuruna tuttu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Umut Akyürek son haliyle magazin gündemine geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Akyürek'in , "Selamünaleyküm" mesajı ile Instagram hesabından paylaştığı kare dikkat çekti.



"DOKTOR ESTETİĞİN DOZUNU KAÇIRMIŞ"



Meslektaşı Oktay Ertuğrul ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcının botoks ve dolgu gibi birçok işlem yaptırdığı ileri sürüldü. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali...



Umut Akyürek'e takipçilerinden; "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?", "Neden kendinize bunu yaptınız?", "Doktor estetiğinin dozunu kaçırmış", "Bu kadar değişmen iyi olmamış", "Eski halin ne güzeldi" ve "Ne yaptın kendine?" şeklinde yorumlar geldi.



