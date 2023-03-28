  • USD: 19,08 - 19,12
  • EURO: 20,65 - 20,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teoman'ın ilginç görüntüsü!

Teoman, hemen her röportajında yarı emekli olduğunu, eskisi gibi çalışkan olmadığını ve genelde boş boş dolaştığını itiraf ediyor. 55 yaşındaki ünlü rockçı, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Şarkıcının üstüne döktüğü yemek görenleri güldürdü.

Ekleme: 28.03.2023 - 08:56 Güncelleme: 28.03.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Teoman, kariyer planıyla ilgili konuşmuş ve "Genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" demişti.

"ÇOK TEKLİF GELİYOR AMA KABUL ETMİYORUM"

Bir markanın reklam yüzü olan ünlü isim, "Çok teklif geliyor ama kabul etmiyorum. O reklamı beğendiğim için kabul ettim. Reklam tekliflerine parasına göre bakmıyorum. Bana uyar mı diye bakıyorum" diye konuşmuştu.

"KEŞKE O KADAR PARA KAZANSAYDIM"

Firmadan 17 milyon TL aldığı iddialarına ise şarkıcı, "Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkçası ben o kadar büyük bir isim değilim, o yüzden o parayı bana kimse vermez. Haklılar da..." demişti.

"BENİM EMEKLİLİK İŞİ DEVAM EDİYOR"

Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir kafede oturup yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz verdi. Konser hazırlığında olduğunu söyleyen Teoman, "Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Ben böyle çok mutluyum. Kendime ayıracak çok vaktim var. Ufak ufak şarkılar da yazıyorum tabii ki. Boş zamanlarımı da mahallede, buralarda gezerek ve arkadaşlarım ile vakit geçiriyorum" diye konuştu.

KIYAFETİNE YEMEK DÖKTÜ

Ünlü şarkıcının üstüne döktüğü yemek görenleri güldürdü.

Teoman'ın ilginç görüntüsü!


Başkan Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuşuyor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek
CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...
‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın aday olması için istisna hükme gerek yok
Yedili Masa'nın ittifakı Karamollaoğlu'ndan büyük gaf: 'PKK'ya ve HDP'ye kim silah veriyor? Amerika'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke
İstanbul Beylikdüzü'nde yollar göle döndü!
Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e gönderdiği mektubun sırrı: Yunanistan'ın Türkiye'yi reddetme lüksü yok
SSB Başkanı Demir'den HÜRJET açıklaması: Gökyüzü için gün sayıyoruz
FETÖ'cü Hakan Şükür'e 'ittifak' mesajları veren CHP'li Fatma Yavuz: Beğenmezseniz oy vermezsiniz
Depremzede çocuktan Başkan Erdoğan'a: “Tayyip dede ne söz verdiyse tutar”
Kavga büyüyor! Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Adını bir daha duymak istemiyorum
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Bakanlık açıkladı: Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak
Dünya, Bayraktar TB3'ün özelliklerini konuşuyor
27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz

Mağaranın üstüne 3 katlı ev yaptılar: Kümes ve kiler olarak kullanıyoruz

WhatsApp'a yeni özellik: Kısa videolu mesaj devri başlıyor

WhatsApp'a yeni özellik: Kısa videolu mesaj devri başlıyor

Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor

Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor

Çin'de binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılıyordu! 'Zombi mantarı' ilk kez İstanbul'da görüldü

Çin'de binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılıyordu! 'Zombi mantarı' ilk kez İstanbul'da görüldü

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak