Teoman'ın ilginç görüntüsü!

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Teoman, kariyer planıyla ilgili konuşmuş ve "Genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" demişti.Bir markanın reklam yüzü olan ünlü isim, "Çok teklif geliyor ama kabul etmiyorum. O reklamı beğendiğim için kabul ettim. Reklam tekliflerine parasına göre bakmıyorum. Bana uyar mı diye bakıyorum" diye konuşmuştu.Firmadan 17 milyon TL aldığı iddialarına ise şarkıcı, "Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkçası ben o kadar büyük bir isim değilim, o yüzden o parayı bana kimse vermez. Haklılar da..." demişti.Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir kafede oturup yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz verdi. Konser hazırlığında olduğunu söyleyen Teoman, "Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Ben böyle çok mutluyum. Kendime ayıracak çok vaktim var. Ufak ufak şarkılar da yazıyorum tabii ki. Boş zamanlarımı da mahallede, buralarda gezerek ve arkadaşlarım ile vakit geçiriyorum" diye konuştu.Ünlü şarkıcının üstüne döktüğü yemek görenleri güldürdü.