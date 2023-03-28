Teoman'ın ilginç görüntüsü!
Teoman, hemen her röportajında yarı emekli olduğunu, eskisi gibi çalışkan olmadığını ve genelde boş boş dolaştığını itiraf ediyor. 55 yaşındaki ünlü rockçı, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Şarkıcının üstüne döktüğü yemek görenleri güldürdü.
Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Teoman, kariyer planıyla ilgili konuşmuş ve "Genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkıyorum" demişti.
"ÇOK TEKLİF GELİYOR AMA KABUL ETMİYORUM"
Bir markanın reklam yüzü olan ünlü isim, "Çok teklif geliyor ama kabul etmiyorum. O reklamı beğendiğim için kabul ettim. Reklam tekliflerine parasına göre bakmıyorum. Bana uyar mı diye bakıyorum" diye konuşmuştu.
"KEŞKE O KADAR PARA KAZANSAYDIM"
Firmadan 17 milyon TL aldığı iddialarına ise şarkıcı, "Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkçası ben o kadar büyük bir isim değilim, o yüzden o parayı bana kimse vermez. Haklılar da..." demişti.
"BENİM EMEKLİLİK İŞİ DEVAM EDİYOR"
Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir kafede oturup yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz verdi. Konser hazırlığında olduğunu söyleyen Teoman, "Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Ben böyle çok mutluyum. Kendime ayıracak çok vaktim var. Ufak ufak şarkılar da yazıyorum tabii ki. Boş zamanlarımı da mahallede, buralarda gezerek ve arkadaşlarım ile vakit geçiriyorum" diye konuştu.
KIYAFETİNE YEMEK DÖKTÜ
Ünlü şarkıcının üstüne döktüğü yemek görenleri güldürdü.
"ÇOK TEKLİF GELİYOR AMA KABUL ETMİYORUM"
Bir markanın reklam yüzü olan ünlü isim, "Çok teklif geliyor ama kabul etmiyorum. O reklamı beğendiğim için kabul ettim. Reklam tekliflerine parasına göre bakmıyorum. Bana uyar mı diye bakıyorum" diye konuşmuştu.
"KEŞKE O KADAR PARA KAZANSAYDIM"
Firmadan 17 milyon TL aldığı iddialarına ise şarkıcı, "Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkçası ben o kadar büyük bir isim değilim, o yüzden o parayı bana kimse vermez. Haklılar da..." demişti.
"BENİM EMEKLİLİK İŞİ DEVAM EDİYOR"
Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir kafede oturup yemek yiyen şarkıcı, gazetecilerin isteği üzerine objektiflere poz verdi. Konser hazırlığında olduğunu söyleyen Teoman, "Ufak ufak konserler yapıyoruz. Benim emeklilik işi devam ediyor. Ben böyle çok mutluyum. Kendime ayıracak çok vaktim var. Ufak ufak şarkılar da yazıyorum tabii ki. Boş zamanlarımı da mahallede, buralarda gezerek ve arkadaşlarım ile vakit geçiriyorum" diye konuştu.
KIYAFETİNE YEMEK DÖKTÜ
Ünlü şarkıcının üstüne döktüğü yemek görenleri güldürdü.