Survivor favorisini açıkladı!

Ekranların sevilen yarışmalarından Survivor 2023 birleşme partisi geçtiğimiz gün gerçekleşti.Kazanmaya çalıştıkları oyunlarla izlemeye alıştığımız Ünlüler ve Gönüllüler takımları birleşme partisinde buluştu. Birbirinden renkli anların yaşandığı birleşme partisinde bir tesadüf dikkatlerden kaçmadı.Geçtiğimiz yıl Survivor All Star'da yarışan Nagihan Karadere'nin birleşme partisinde giydiği elbiseyi bu yıl Survivor Nefise Karatay giydi.Sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşan Nagihan Karadere, “Nefise Karatay’ı hedef aldı” yorumlarına yanıt verdi.Artık favori yarışmacının Nefise olduğunu söyleyen Karadere şu ifadeleri kullandı:“Ay ironide mi yapmayalım. Belli ki beni hiç tanımamışsınız. Survivor tarihinde bir ilk olsa gerek. Aynı konseptte aynı tarz kıyafet giyilmesi çok garip geldi. Nefise’nin bana olan hayranlığını yeni öğrendim.(Survivor’dan yeni elenen biri tarafından) ayrıca çok da hoşuma gitti! Bu saatten sonra Nefise’ye laf ettirmem! Edeni de yakarım”