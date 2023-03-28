Nurgül Yeşilçay'a sürpriz kutlama...
Kanal D’nin yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği beğeni ile izlenen dizisi 'Veda Mektubu'nun setinde sürpriz bir doğum günü kutlaması vardı.
Veda Mektubu dizisinde 'Alanur' karakterine hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni yaşını sette kutladı. Çalışma arkadaşları Yeşilçay'a set arasında sürpriz yaptı.
Objektiflere poz veren güzel oyuncu, yaşını çalışarak kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti. Mumları üflerken ise tutuğu dileği söylemedi.
Objektiflere poz veren güzel oyuncu, yaşını çalışarak kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti. Mumları üflerken ise tutuğu dileği söylemedi.