Eşine olan duygularını böyle ilan etti

Oyuncu çift Alper Kul ile Aylin Kontente Kul, SAR Arama Kurtarma'nın eğitimine katıldılar. Eğitimde eşi Aylin Kontente Kul ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Alper Kul, eşi için "Ben bu kadını çok seviyorum. inanılmaz bir insan." ifadesini kullandı.

Oyuncu çift Alper Kul ile Aylin Kontente Kul, SAR Arama Kurtarma'nın eğitimine katıldılar. Eğitimde eşi Aylin Kontente Kul ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Alper Kul, eşi için "Ben bu kadını çok seviyorum. inanılmaz bir insan." ifadesini kullandı.Güldür Güldür Show programında oynadıkları İsmail ve Burcu karakterleri ile tanınan oyuncular Alper Kul ile Aylin Kontente Kul, 2012 yılından bu yana evliler. İki oğulları bulunan ünlü çift, magazinden uzak sade bir hayat sürdürüyorlar.Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi ağır şekilde etkileyen depremlerde fiilen görev alan ve yardım ekiplerine şoförlük yapan Alper Kul, beraber hareket ettiği yardım ekibi SAR Arama Kurtarma ekiplerinin eğitimine eşi ile beraber katıldı.Burada çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Alper Kul eşi Aylin Kontente Kul için, "Ben bu kadını çok seviyorum. inanılmaz bir insan." ifadesini kullandı.