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Bora Akkaş'tan Aşk-ı Memnu paylaşımı

Ekranların başarılı oyuncularından Bora Akkaş, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 28.03.2023 - 08:40 Güncelleme: 28.03.2023 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
12 yaşında Şehir Tiyatroları'nda rol alıp, 'Aşk-ı Memnu' oyununda 'Bülent' karakterine hayat veren Bora Akkaş, paylaşımıyla eski günlere gitti.

Akkaş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı. Sahnede usta oyuncu Ayhan Kavas ile yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Akkaş, şunları yazdı:

"Bülent’i oynuyorum"

"Sene 2000, Şehir Tiyatroları, Aşk-ı Memnu. Yanımdaki o dönemin Behlül’ü Ayhan Kavas ve ben tabii ki Bülent’i oynuyorum. Tiyatro Günümüz kutlu olsun"

2010'da final yapmasına rağmen tekrar bölümleriyle bile reyting rekoru kıran Aşk-ı Memnu'da; Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ, Bülent'i ise Batuhan Karacakaya oynamıştı.

Bora Akkaş'tan Aşk-ı Memnu paylaşımı

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