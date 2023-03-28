21 yıl sonra aynı poz!

18 Kasım 2013 tarihinde yaşamını yitiren usta sanatçı Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, bir döneme damga vuran 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti ve Süheyl ve Behzat ile 2002 yılında verdiği pozu tekrarladı."BİR ÖNCE-SONRA YAPALIM DEDİK"Behzat Uygur, birlikte çekilen eski ve yeni fotoğraflarını, “İpek oyunumuza geldi. Bir önce-sonra yapalım dedik” mesajıyla Instagram hesabından paylaştı."MAZİ KALBİMDE ÖYLE GÜZEL Kİ"İpek Tanrıyar da kendi sayfasına eklediği o karelere, "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" notunu düştü."HALA AYNI GÜZELLİK"42 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına; "Değişen sadece saçının rengi olmuş", "Estetiklerle kendinizi değiştirmemeniz ne hoş", "O günlere ışınlanabilir miyiz?" ve "Hâlâ aynı güzellik" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.