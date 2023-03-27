Yağmur Tanrısevsin'in atölyesine hırsız girdi

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in Akatlar’daki atölyesine önceki gün hırsız girdi.

Ekranların güzel oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, iki gün önce kabus dolu bir gece yaşadı.



Başarılı oyuncunun geçen ocak ayında Vouge dergisi için de çekim yaptığı Akatlar'daki seramik atölyesine hırsız girdi. Tanrısevsin, hemen polise haber verdi. Güvenlik alarmının uyarısı üzerine atölyesine giden Tanrısevsin karşılaştığı manzara ile şok oldu.



Kapıdan girdi



Hırsız ünlü oyuncunun atölyesinin otantik tahta kapısını kırarak içeri girmişti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.



Yağmur Tanrısevsin'in atölyesine hırsız girdi



Tanrısevsin, seramik atölyesindeki eşyalar çok ağır olduğu için hırsızların önemli bir şey çalamadan olay yerinden uzaklaştığını belirtti.



"Yeni bir yer bulacağım"



Başına gelen hırsızlık olayından sonra açıklama yapan Tanrısevsin, şunları söyledi:



"Bina yıkım sürecinde olduğu için oradan ayrılmam da gerekiyordu zaten. Yeni bir yer bulduğumda tekrar aynı düzeni kuracağım"