Ünlü çiftten balık keyfi!

Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Bu kare aşkın kanıtı olmuştu.PARİS'TE AŞK TATİLİHande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 'Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz' açıklamasını yapmıştı.EL ELE FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTIİstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, bir hafta sonra Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine gelmişti.ART ARDA PAYLAŞIMÜnlü çiftin, mutlu birliktelikleri tam gaz sürüyor. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, bugün yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi. Balığa çıkan Hande Erçel, gülücükler saçtı anları paylaştı. Hande Erçel'in yeni pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Sabancı'nın da aynı tekneden fotoğraf paylaşması dikkat çekti.