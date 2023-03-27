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Tansel Öngel 'Yıldız de bana' programında...

Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, yarışma programı “Yıldız De Bana” çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

Ekleme: 27.03.2023 - 00:44 Güncelleme: 27.03.2023 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu 'Yıldız De Bana' programının sunuculuğunu projeleriyle adından başarıyla söz ettiren oyuncu Tansel Öngel yapacak.

Tansel Öngel 'Yıldız de bana' programında...

Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı, yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Pastel Yapım imzalı program “Yıldız De Bana” yakında Kanal D’de…
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