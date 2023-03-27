Şarkıcı Karsu'nun nenesi hayatını kaybetti!

Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti. Dönmez, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.“NUR İÇİNDE YAT NENEM”Ünlü şarkıcı söz konusu paylaşımında, 'Nur içinde yat nenem' notunu düştü.DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TOPLAMIŞTIÖte yandan Hatay'ın Karsu Köyü'nden 1990'da Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda'da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.Hollanda Kralı'nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etmişti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplanmıştı.Hatay'dan Hollanda'ya çalışmak üzere giden bir ailenin kızı olan Karsu, Instagram hesabından halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaşmıştı.HALASININ EVİNDEN PAYLAŞTIŞarkıcı, paylaşımına 'Karsu Köyü'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf' notunu düşmüştü.