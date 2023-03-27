Onur Büyüktopçu imajı hakkında konuştu

Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı. Saçlarını sarıya boyattığı görülen 40 yaşındaki oyuncu, yeni imajıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Cemre Baysel ile İlhan Şen ile 'Aşk Film' adında bir film çektiklerini söyleyen Büyüktopçu, "Film için yönetmenimiz saçımı boyamamı istedi. Hayatım boyunca marjinal biri olmadım. Dövme, piercing ve küpe takmadım. Film bittikten sonra eski saçıma döneceğim. Bakımı çok zor. Alışamadım ve nefret ettim. Sürekli dip boyası çıkıyor" dedi.Sürekli birilerine benzetildiğini belirten Büyüktopçu, "Recep İvedik ve Mauro Icardi'ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam. Kendimi tuhaf hissediyorum. Erkek saçı olduğu için dip boyası sürekli çıkıyor. Sürekli berbere gidiyorum. Bir ay böyle kalacağım. Bu saça bakmak zor" şeklinde konuştu.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de görüntülenmişti. Yeni imajına alışamadığını dile getiren Büyüktopçu, "Aslına bakarsınız aldığım tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Gören herkes çok beğeniyor ama bana sorarsanız hâlâ alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum" sözleriyle herkesi güldürmüştü.