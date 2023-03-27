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Onur Büyüktopçu imajı hakkında konuştu

'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koray' karakteriyle tanınan Onur Büyüktopçu, yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdi. Yeni imajı hakkında "Alışamadım ve nefret ettim" yorumunda bulunan 40 yaşındaki oyuncu, sarı saçları ile 'Recep İvedik' kakakteri ve Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye benzetildiğini söyledi.

Ekleme: 27.03.2023 - 09:48 Güncelleme: 27.03.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı. Saçlarını sarıya boyattığı görülen 40 yaşındaki oyuncu, yeni imajıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"NEFRET ETTİM"

Cemre Baysel ile İlhan Şen ile 'Aşk Film' adında bir film çektiklerini söyleyen Büyüktopçu, "Film için yönetmenimiz saçımı boyamamı istedi. Hayatım boyunca marjinal biri olmadım. Dövme, piercing ve küpe takmadım. Film bittikten sonra eski saçıma döneceğim. Bakımı çok zor. Alışamadım ve nefret ettim. Sürekli dip boyası çıkıyor" dedi.

"SÜREKLİ BERBERE GİDİYORUM"

Sürekli birilerine benzetildiğini belirten Büyüktopçu, "Recep İvedik ve Mauro Icardi'ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam. Kendimi tuhaf hissediyorum. Erkek saçı olduğu için dip boyası sürekli çıkıyor. Sürekli berbere gidiyorum. Bir ay böyle kalacağım. Bu saça bakmak zor" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ TANIMAKTA ZORLANIYORUM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM'de görüntülenmişti. Yeni imajına alışamadığını dile getiren Büyüktopçu, "Aslına bakarsınız aldığım tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Gören herkes çok beğeniyor ama bana sorarsanız hâlâ alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum" sözleriyle herkesi güldürmüştü.

Onur Büyüktopçu imajı hakkında konuştu
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