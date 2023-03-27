  • USD: 19,07 - 19,10
  • EURO: 20,53 - 20,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Köksal Engür kimdir, neden öldü? Köksal Engür kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte dizileri, filmleri...

Leyla ile Mecnun dizisinin Aksakallı'sı Köksal Engür'ün vefat etti. Usta oyuncu, tiyatro ve dizi çalışmalarının yanında seslendirme sanatçısı olarak da kariyerini sürdürüyordu. Engür, TRT Ankara radyosu ile sanat yaşamına başladı. Birçok tiyatro sahnesinde yer aldı. Peki, Köksal Engür neden öldü, aslen nereliydi?

Ekleme: 27.03.2023 - 08:54 Güncelleme: 27.03.2023 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Köksal Engür, Aksakallı Dede karakteri ile hafızalara kazındı. Kars'ta 1946 yılında doğan Engür, SüngerBob, Susam Sokağı ve Red Kit adlı çizgi filmlerde seslendirmeler yapmıştı. Sinemanın yanı sıra TV dizilerinde de çeşitli karakterlere hayat vermiştir. İşte, Köksal Engür hayatı...

KÖKSAL ENGÜR NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Köksal Engür'ün vefat ettiği açıklamasını meslektaşı Cengiz Bozkurt şu sözlerle duyurdu; ''Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.''

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

İsmail Köksal Engür, 5 Mart 1946, tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan engür, 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla kariyerine adım attı ve çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olana kadar devam etti. Seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.

Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da 'Aksakallı Dede' ve 'Karabasan' rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynamıştır.
Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi: Yürekleri ısıtan diyalog
CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'ya tepki: Utanç vericidir
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı
Yasağa rağmen CHP'den Avrupa'da seçim propagandası...
Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası
182 oyla kabul edildi: Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım: Protestolara neden olan yargı düzenlemesi ertelendi
Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz...
Bakan Yanık: Yaklaşık 2 milyon depremzedeyle psikososyal görüşme yapıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri kategorideki terörist yakalandı!
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer'den flaş açıklama...
Teröristlere madalya veren Fransa'ya TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Hacer Foggo, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Vedat Bilgin’den ‘asgari ücrete ara zam’ açıklaması
Bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Mart hava durumu raporu...

Bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Mart hava durumu raporu...

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak