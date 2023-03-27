Köksal Engür kimdir, neden öldü? Köksal Engür kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte dizileri, filmleri...

Leyla ile Mecnun dizisinin Aksakallı'sı Köksal Engür'ün vefat etti. Usta oyuncu, tiyatro ve dizi çalışmalarının yanında seslendirme sanatçısı olarak da kariyerini sürdürüyordu. Engür, TRT Ankara radyosu ile sanat yaşamına başladı. Birçok tiyatro sahnesinde yer aldı. Peki, Köksal Engür neden öldü, aslen nereliydi?

KÖKSAL ENGÜR NEDEN ÖLDÜ?

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, Aksakallı Dede karakteri ile hafızalara kazındı. Kars'ta 1946 yılında doğan Engür, SüngerBob, Susam Sokağı ve Red Kit adlı çizgi filmlerde seslendirmeler yapmıştı. Sinemanın yanı sıra TV dizilerinde de çeşitli karakterlere hayat vermiştir. İşte, Köksal Engür hayatı...Usta oyuncu Köksal Engür'ün vefat ettiği açıklamasını meslektaşı Cengiz Bozkurt şu sözlerle duyurdu; ''Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun.''

İsmail Köksal Engür, 5 Mart 1946, tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan engür, 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla kariyerine adım attı ve çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olana kadar devam etti. Seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.

Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da 'Aksakallı Dede' ve 'Karabasan' rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynamıştır.