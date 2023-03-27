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Beyaz Gazete
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Bomba aşk iddiası!

Afra Saraçoğlu'nun Blu TV'de yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığı iddia edildi.

Ekleme: 27.03.2023 - 08:37 Güncelleme: 27.03.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu yakın zamanda 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkilerini bitirmişti. İlişki biter bitmez Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni aşk

Yeşilçam dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy aşk yaşıyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile altı yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti. Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı iddiası sonrası ünlü ikiliye sosyal medyadan yorum yağdı.

"Çağatay ile enerjimiz güzel tuttu"

Afra Saraçoğlu verdiği bir röportajda, "Çağatay ile enerjimiz güzel tuttu" demiş ve gündem olmuştu.
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