Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp dışarı çıktım

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, Etiler'deki bir restoranda görüntülendi.6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardıma giden Sayışman, o anlar hakkında konuştu.Basın mensuplarıyla sohbet eden Tolgahan Sayışman, 'Herkese hayırlı ramazanlar. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza huzurlu bir ay diliyorum. Önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa iftar sözümüz var. Bazı çadırları ziyarette bulunacağız. Son durumu, son nabzı tekrar ölçüm, yardımlara devam edeceğim. Kimse unutmasın. İlk zamanlarda herkes coşku ile Allah razı olsun yardımlarını, desteklerini yaptılar. Şimdi yavaş yavaş yardımların hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanı geldi. Bu süreci hep birlikte atlatacağız' dedi.Almeda Abazi, 'Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hepimiz kötü şeyler atlattık, hatta Tolga'nın dediği gibi atlatmadık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben ilk defa bugün çıktım dışarı. Kayınvalidem geldiği için biraz ısrar ettiler. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. İstanbul'da 'Hangisi sağlam?', 'Nereler değil?' diye bölgeleri araştırıyorum. Bugün bu süreçte anca dışarı çıkabildim' şeklinde konuştu.Muhabirlerin, 'Hatta bu süreçte Tolgahan Bey'in hep yanınızda ve yakınınızda olmasını istiyormuşsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?' sorusuna da yanıt veren Abazi, 'Normalde hiç aramam, 'Gel' diyen bir insan değilim ama bu süreçte hep arıyorum' ifadelerini kullandı.Sayışman da, 'Ben de mecburen sette oluyorum. Bir yandan da set ve çalışma saatlerim oluyor. Eve daha çok vakit ayırmak istiyorum artık. Çocuklardan bağımsız bir şey yapamıyoruz. Gittiğimiz her yere onları da götürüyoruz artık' dedi.