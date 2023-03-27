Ahmet Mümtaz Taylan'ın açıkladı!

'Leyla ile Mecnun' dizisinde canlandırdığı İskender Çınar karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kalp ameliyatı olmuştu. Taylan, iki ay sonra sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.TABURCU EDİLDİAmeliyatı başarılı geçen Taylan, ardından yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alınmıştı. Taburcu edilen ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenmişti."İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"Ahmet Mümtaz Taylan, ameliyatından iki ay sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Taylan, "Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" şeklinde konuştu. Oyuncu, ayrıca gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?Ahmet Mümtaz Taylan, Halka dizisinde Cemal Sandıkçı karakterini canlandıran bir Türk oyuncudur. 12 Eylül 1965'te Ankara'da doğan Taylan, Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.Taylan, 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve Devlet Tiyatroları'nda 18 yıl boyunca çeşitli görevler üstlendi, ayrıca DETİS adlı sanatçı derneğinde de Genel Sekreter ve Genel Başkan olarak görev yaptı.2000 yılında televizyon ve sinema sektörüne adım atan Taylan, Hayat Şarkısı, Yılan Hikayesi, Kurşun Yarası, Avrupa Yakası, Ezo Gelin, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., Kötü Yol ve Güzel Köylü gibi dizilerde rol aldı.