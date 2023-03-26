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Tuan Tunalı evlendi

Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi model Angela Caccamo ile dünya evine girdi. Çift, Toskana'da hayatlarını birleştirdi

Ekleme: 26.03.2023 - 09:28 Güncelleme: 26.03.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014'te evlenmiş, dört yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, boşandıktan sonra Rus model Yana Mazanova ile yeni bir beraberliğe başlamış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti.

Tuan Tunalı, daha sonra İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Tuan Tunalı ile Angela Caccamo, evlilik kararı almıştı. Tunalı, sevgilisine Sapanca'da evlilik teklifinde bulunmuştu. Oyuncu, sevgilisinin evlilik teklifine "Sonsuza dek evet!" yanıtını verdiğini duyurmuştu.

Çift, bugün İtalya'da hayatlarını birleştirdi. Tunalı ve Caccamo, Toskana'da evlendi.

Tuan Tunalı evlendi

İkili nikah günlerinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

39 yaşındaki Tuan Tunalı'ya pek çok dostu tebrik mesajı yolladı.

Tuan Tunalı evlendi

İHANET İDDİASI

Tuan Tunalı, 2014 – 2018 yılları arasında meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile evlilik yaşamıştı. Çiftin 4 yıl süren evliliklerini ihanet iddiası nedeniyle bitirdiği öne sürülmüştü. Küçükköse, “Ben konuşmadığım için ihanet haberlerinin doğru olduğu düşünülüyor olabilir ama ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu önemsemiyorum ve kulak asmıyorum" demişti.
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