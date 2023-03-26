Nesrin Cavadzade kaza yaptı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sponsor firmasının verdiği araçla ufak bir kaza yaptı. İşte detaylar...

POSTA'nın haberine göre; Nesrin Cavadzade, geçen yıl kendisine sponsor olan otomobil markasının verdiği araçla ufak bir kaza yaşadı.



Acemiliği nedeniyle oturduğu apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan oyuncu, firmayı arayıp durumu anlattı.



HASARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Marka Nesrin Cavadzade'ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi.



Öte yandan, Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Cavadzade'nin geçenlerde paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorum dikkat çekmişti.



'Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan öyle bir kadınım biliyor musunuz?' diye yazdı.



Seda Sayan bu sözü 2011 yılında canlı yayında sinirlenip söylemiş, kısa bir süre sonra viral olmuştu.