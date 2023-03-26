  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet Kural ve sevgilisi ayrıldı

2019 yılında aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ortak bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Ekleme: 26.03.2023 - 09:33 Güncelleme: 26.03.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Ahmet Kural, bir dönem büyük aşk yaşadığı şarkıcı Sıla ile olaylı bir ayrılık yaşadı.

Ardından aradığı aşkı ise avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin’de buldu.

4 yıldır mutlu bir birliktelikleri olan çift, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk pozlarını hayranlarının beğenisi sunuyordu.

Büyük bir hayran kitlesi olan ikilinin evlilik kararı aldıkları öne sürülmüştü.

"Dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık"
Son olarak çiftten üzücü bir haber geldi. Ortak bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyuran Kural ve Şahin, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Hayranların üzüldüğü ayrılık haberi sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Kural ve sevgilisi ayrıldı
Fatih Erbakan: Terör örgütlerinin desteklediği bloğun kazanmasını istemedik
Saadet Partili Aktaş’tan Davutoğlu iddiası: Bana ‘Masadaki misyonum CHP’li bir Cumhurbaşkanı olmaması’ dedi
Fatih Erbakan: Saadet Partisi’nin Milli Görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır
Bakan Bilgin duyurdu: Gazilere ödenen aylıklar asgari ücret düzeyine çıkarıldı...
Önce tepki sonra imza: BAE ile İsrail arasında gümrük anlaşması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü: 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuşuldu
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Miting startını Teksas'tan verdi: Trump'ın seçim mesaisi başladı
Temel Karamollaoğlu: Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan
Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaşarak dördüncü aday oldu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayıdır
Kağıthane'de korku dolu anlar! Frenleri, boşalan halk otobüsü dehşet saçtı
AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den muhalefete sert çıkış: HDP'ye hangi tavizleri verdiniz?
Afetzedelerin yaraları bir bir sarılıyor: 45 bin konut teslim edildi
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den son seçim anketi açıklaması
'Temeli atılıp bırakıldığı' iddia edilmişti! Görüntüler paylaşıldı: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Hulusi Akar duyurdu: MSB'ye 30 bin 62 personel alınacak
Mezarları sattı aday adayı oldu
Bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Mart hava durumu raporu...

Bugün hava durumu nasıl? İşte 26 Mart hava durumu raporu...

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak