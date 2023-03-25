Tek başına Akdeniz'e açıldı

Denize olan tutkunluğuyla bilinen Koray Avcı, kendine özel yapım katamaranı ile tek başına Akdeniz'e açıldı.

Şarkıcı Koray Avcı, kendine özel yapım katamaran satın aldı. Denize olan tutkunluğuyla bilinen Avcı, üç yıllık eğitiminin ardından dümenin başına geçip katamaranıyla mavi sulara açıldı. 33 yaşındaki şarkıcı, yaklaşık bir ay boyunca kaptansız ve miçosuz tek başına Akdeniz'i turlayacak.



Kendi deyimiyle 35 yaşına kadar tüm Akdeniz'i gezmeyi planlayan Avcı, hedefinde ise Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Cebelitarık Boğazı olduğunu söyledi. Geziden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayacağını belirten Avcı, yola çıkmadan önce 'Hayallerimizin gerçekleşmesi dileğiyle' mesajını yazdı. Şarkıcı, gezinin ardından yeni şarkıları için stüdyoya gireceğini söyledi.