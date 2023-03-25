Kadir Doğulu: Kursağımzda kaldı her şey!

Doğu Yücel'in ‘Kimdir Bu Mitat Karaman' kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe'nin üstlendiği sinema filmi 'Mitat'ın teknik ve özel gösterimi, filmin oyuncularının katılımıyla Akmerkez'de gerçekleşti. 'Mitat' karakterini Kadir Doğulu'nun canlandırdığı filmde, ünlü oyuncuya; Sinan Albayrak, Dilek Serbest, Beyti Engin, Bülent Çolak ve İpek Filiz Yazıcı eşlik ediyor.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu “Siz nereden öğrendiniz burayı. Normalde gala veya basına özel bir durum değildi. Yaşadığımız olaydan dolayı gala da yapmak istemedik. Sadece teknik ekip ve oyuncular ile beraber filmi izleyip, teknik analizini çıkartmak için bu akşamı düzenledik. Normalde şubat ayında girecektik gösterime ama erteledik” dedi.Ünlü oyuncu, eşi Neslihan Atagül ile başrolünü paylaştığı ‘Gecenin Ucunda' dizisinin final kararı aldığı haberleri hakkında, “Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Türk televizyonunda pek iyi gitseydi reytingi o zaman daha farklı olabilirdi ama yurt dışında büyük başarı yaşadık. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı, rekor kırdık” dedi.Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Kadir Doğulu, “Doğa bir denge unsuru değil ama bir dengeyi yaşatmaya çalışıyor. Bizim insan diye bildiğimiz varlığın bu dünya üzerindeki ilk tohumları ne zamansa ondan milyonlar önce de bu dünya düzeni vardı. Bu yüzden bu deprem diye bildiğimiz felaket dünyanın kendisini ilerletme çabası ama üzerine kurulan dünya da insanın çabası. O çabada da kendi avantajlarımızı ve dezavantajlarımızı gördüğümüz, üzüldüğümüz, kendimize güvenip geleceğe yatırım yapmak konusunda fikirlerimizin değiştiği dönem olarak anlatıyorum ben herkese. Ümit ederim buradan çıkardığımız dersler çok değer kazanır, önümüzdeki nesle bugünlerde neler yaşadık onu anlatabildiğimiz bir medeniyeti yaşarız. Çünkü çok zorlandık. Kursağımızda kaldı her şey. Tekrar yaşanmaması için ne yapmalıyız diye dersler çıkarmamız lazım' ifadelerini kullandı.