  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir Doğulu: Kursağımzda kaldı her şey!

'Mitat' filminin hem yapım hem de oyuncu kadrosunda olan Kadir Doğulu, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği deprem felaketi hakkında konuştu.

Ekleme: 25.03.2023 - 10:12 Güncelleme: 25.03.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Doğu Yücel'in ‘Kimdir Bu Mitat Karaman' kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Süleyman Arda Eminçe'nin üstlendiği sinema filmi 'Mitat'ın teknik ve özel gösterimi, filmin oyuncularının katılımıyla Akmerkez'de gerçekleşti. 'Mitat' karakterini Kadir Doğulu'nun canlandırdığı filmde, ünlü oyuncuya; Sinan Albayrak, Dilek Serbest, Beyti Engin, Bülent Çolak ve İpek Filiz Yazıcı eşlik ediyor.

'DİZİMİZ DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEYE SATILDI'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu “Siz nereden öğrendiniz burayı. Normalde gala veya basına özel bir durum değildi. Yaşadığımız olaydan dolayı gala da yapmak istemedik. Sadece teknik ekip ve oyuncular ile beraber filmi izleyip, teknik analizini çıkartmak için bu akşamı düzenledik. Normalde şubat ayında girecektik gösterime ama erteledik” dedi.

Ünlü oyuncu, eşi Neslihan Atagül ile başrolünü paylaştığı ‘Gecenin Ucunda' dizisinin final kararı aldığı haberleri hakkında, “Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Türk televizyonunda pek iyi gitseydi reytingi o zaman daha farklı olabilirdi ama yurt dışında büyük başarı yaşadık. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı, rekor kırdık” dedi.

'DERSLER ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler hakkında da konuşan Kadir Doğulu, “Doğa bir denge unsuru değil ama bir dengeyi yaşatmaya çalışıyor. Bizim insan diye bildiğimiz varlığın bu dünya üzerindeki ilk tohumları ne zamansa ondan milyonlar önce de bu dünya düzeni vardı. Bu yüzden bu deprem diye bildiğimiz felaket dünyanın kendisini ilerletme çabası ama üzerine kurulan dünya da insanın çabası. O çabada da kendi avantajlarımızı ve dezavantajlarımızı gördüğümüz, üzüldüğümüz, kendimize güvenip geleceğe yatırım yapmak konusunda fikirlerimizin değiştiği dönem olarak anlatıyorum ben herkese. Ümit ederim buradan çıkardığımız dersler çok değer kazanır, önümüzdeki nesle bugünlerde neler yaşadık onu anlatabildiğimiz bir medeniyeti yaşarız. Çünkü çok zorlandık. Kursağımızda kaldı her şey. Tekrar yaşanmaması için ne yapmalıyız diye dersler çıkarmamız lazım' ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu: Kursağımzda kaldı her şey!
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler