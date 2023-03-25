Feyza Aktan'ın cezası belli oldu!

Sanatçı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında süren davada yeni bir gelişme yaşandı. İHA'da yer alan habere göre; Feyza Aktan'ın eski eşi Özcan Deniz'i darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Aktan'ı 2 ayrı suçtan toplamda 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan'ın avukatı ile müşteki Özcan Deniz'in avukatı hazır bulundu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde Deniz'in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan'ın, müşteki Deniz'e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi. Açıklanan mütalaada, diğer sanık Eda Aktan'ın ise müşteki Deniz'e hitaben 'yazıklar olsun hayvan herif' şeklinde sözler söylediği belirtildi.Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadığını söyleyerek, 'Taraflar arasındaki velayet davasına etki etmesi için söz konusu iddialar ortaya atılmıştır. Beraatlarını talep ederiz' ifadelerini kullandı.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Feyza Aktan'ı 'basit yaralama' suçundan neticeten 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı, ayrıca bu cezadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Aktan'ı 'mala zarar verme' suçundan neticeten 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Sanık Aktan toplamda 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.Mahkeme, sanık Eda Aktan'ı ise 'hakaret' suçundan neticeten 2 bin 610 TL adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Feyza Aktan'ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Feyza Aktan'ın 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından, şüpheli Eda Aktan'ın ise 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.