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Alişan'dan romantik doğum günü mesajı

Eşinin 33'üncü yaşı için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Huzurla nice nice birlikte olacağımız doğum günlerimiz olsun." notunu düştü.

Ekleme: 25.03.2023 - 23:47 Güncelleme: 25.03.2023 - 23:48 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine girdi.

Çift, mutluluklarını kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Bir dönem ayrılığın eşiğinden dönen ikili, şimdilerde aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Alişan ve Varol, sık sık birlikte olan karelerini hayranlarının beğenisine sunuyor.

"Birlikte olacağımız doğum günlerimiz olsun"

Son olarak Alişan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Eşinin 33'üncü yaşını kutlayan şarkıcı, romantik sözlere yer verdi. Birlikte çekilen karelerini paylaşarak şu notu düştü:

İnşallah sağlıkla, huzurla nice nice birlikte olacağımız doğum günlerimiz olsun. Çocuklarımızın büyüdüğünü görmek ve birlikte yaşlanmak tek dileğim. Seni seviyorum doğum günün kutlu olsun karıcım.

Çift, Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle doğum günü partisini birkaç gün önceden düzenlemişti.

Alişan'dan romantik doğum günü mesajı
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