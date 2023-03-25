'40 değil 400 gün yas tutarım'
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç geçtiğimiz haftalarda vefat etmişti. Ünlü şarkıcı, kardeşinin vefatı sonrası ilk kez konuştu. Serdar Ortaç, "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım" ifadesini kullandı.
Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ı geçtiğimiz haftalarda kaybetmişti. Bir klip çekiminde görüntülenen Serdar Ortaç, duygularını ilk kez paylaştı. Sabah'ın haberine göre; Ortaç, kaybettiği kardeşi hakkında şu ifadeleri kullandı:
'Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. 2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu. Eleştiri geleceğini düşünmüyorum.'
'Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim. O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz.'
'Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. 2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu. Eleştiri geleceğini düşünmüyorum.'
'Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim. O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz.'