Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ı geçtiğimiz haftalarda kaybetmişti. Bir klip çekiminde görüntülenen Serdar Ortaç, duygularını ilk kez paylaştı. Sabah'ın haberine göre; Ortaç, kaybettiği kardeşi hakkında şu ifadeleri kullandı:'Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. 2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu. Eleştiri geleceğini düşünmüyorum.''Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim. O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz.'