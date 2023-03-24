Ünlü çift ayrılığa dayanamadı!

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan aşıkların mutluluk pozlarının ardından, ikili hakkında 'evlilik' haberleri de magazin gündemine gelmeye başlamıştı.Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine, “Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan” karşılığını vermişti.Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, geçtiğimiz ağustos ayında 32 yaşına basmıştı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutlamıştı.İlk olarak Engin'i doğum günü pastasıyla fotoğraflayan 23 yaşındaki Daner, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Ardından ünlü işletmeciyle romantik bir pozlarını yayınlamıştı.Aşkları dolu dizgin devam eden Oğulcan Engin ile Miray Daner, kasım ayında ise tatil için İtalya'ya gitmişti. Venedik'te keyifli vakit geçiren ünlü çiftten Daner, sevgilisiyle gondola bindiği anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Uyumlu tarzları dikkat çeken aşıkların gondolda verdiği poz büyük ilgi görmüştü.Ancak geçtiğimiz günlerde ikilinin mutluluğuna gölge düştüğü iddiası ortaya atılmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Miray Daner ile Oğulcan Engin, Daner'in eskiden görüştüğü bir iş adamıyla mesajlaşması üzerine ayrılmıştı.Tüm bunların ardından yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkilerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çift, önceki akşam Karaköy'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi.Bir hayli mutlu görünen Miray Daner ile Oğulcan Engin, aralarında geçen sorunları kısa sürede çözerek aşklarına devam kararı aldı.