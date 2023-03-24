Uğur Güneş açıkladı!

İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uğur Güneş; “İtalya’da bu kadar çok seviliyor olmak bizi mutlu ediyor. Beni burada çok güzel ağırladınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Türkiye’de yaşadığımız bu üzüntülü günlerde bize verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür ederim. Deprem maalesef Türkiye’nin bir gerçeği ve biz bu gerçeği çok acı şekilde yaşadık. Benim de yakın bir arkadaşımın ailesi enkaz altında kaldı ve saatler sonra sağ salim çıkarıldı. Umarım böyle bir felaketi bir daha asla yaşamayız” dedi."BU KADAR ÇOK KİŞİ TARAFINDAN SEVİLMESİ GURUR VERİCİ"Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Türkiye’de reyting rekorları kırarak en çok izlenen dizi olan Bir Zamanlar Çukurova’nın, İtalya’da bu kadar yoğun ilgi görmesi ve 'Yılmaz' karakterinin bu kadar benimsenmesi beni çok mutlu etti. Yaptığımız projenin bu kadar çok kişi tarafından sevilmesi ve ilgi görmesi çok gurur verici” açıklamasında bulundu."AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"Çocukken pilot olmak istediğinden bahseden Uğur Güneş, "Üniversiteye geçince oyuncu olmaya karar verdim. Başlarda televizyona çıkarken çekiniyordum fakat zamanla alıştım. Ailem ilk başta oyuncu olmama pozitif bakmıyordu, başka mesleğe yönelmemi istediler. Fakat ben oyuncu olmaya karar verdikten sonra fazlasıyla destek oldular ve benimle gurur duyuyorlar. Anne ve babama bu destekleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.