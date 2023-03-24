  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uğur Güneş açıkladı!

Geçtiğimiz yıl Murex D'Or Uluslararası Ödül Töreni'nde 'Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Uğur Güneş, İtalya'nın en çok izlenen kanalı Chanel 5’te yayınlanan 'Verissimo' programına konuk oldu.

Ekleme: 24.03.2023 - 22:32 Güncelleme: 24.03.2023 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uğur Güneş; “İtalya’da bu kadar çok seviliyor olmak bizi mutlu ediyor. Beni burada çok güzel ağırladınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Türkiye’de yaşadığımız bu üzüntülü günlerde bize verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür ederim. Deprem maalesef Türkiye’nin bir gerçeği ve biz bu gerçeği çok acı şekilde yaşadık. Benim de yakın bir arkadaşımın ailesi enkaz altında kaldı ve saatler sonra sağ salim çıkarıldı. Umarım böyle bir felaketi bir daha asla yaşamayız” dedi.

"BU KADAR ÇOK KİŞİ TARAFINDAN SEVİLMESİ GURUR VERİCİ"

Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle ilgili konuşan oyuncu, "Türkiye’de reyting rekorları kırarak en çok izlenen dizi olan Bir Zamanlar Çukurova’nın, İtalya’da bu kadar yoğun ilgi görmesi ve 'Yılmaz' karakterinin bu kadar benimsenmesi beni çok mutlu etti. Yaptığımız projenin bu kadar çok kişi tarafından sevilmesi ve ilgi görmesi çok gurur verici” açıklamasında bulundu.

Uğur Güneş açıkladı!

"AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"

Çocukken pilot olmak istediğinden bahseden Uğur Güneş, "Üniversiteye geçince oyuncu olmaya karar verdim. Başlarda televizyona çıkarken çekiniyordum fakat zamanla alıştım. Ailem ilk başta oyuncu olmama pozitif bakmıyordu, başka mesleğe yönelmemi istediler. Fakat ben oyuncu olmaya karar verdikten sonra fazlasıyla destek oldular ve benimle gurur duyuyorlar. Anne ve babama bu destekleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler