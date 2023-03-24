Tamer Karadağlı: "Seni hiç unutmayacağım"

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, birçok kez afet bölgesinde ziyarette bulunmuştu. Karadağlı, son olarak Instagram sayfasından çadırkent'te tanıştığı depremzede çocuklardan biri olan Selda Pehlivan ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı kapsamında 'Serhat' dizisi oyuncularından Tamer Karadağlı, diğer ünlü isimlerle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan felaketten etkilenen şehirlere giderek depremzedelerle bir araya gelmişti.



Çocuklarla vakit geçiren Tamer Karadağlı, "Çok duygulandım. Bu ülkenin gelecekleri bu çocuklar. En büyük zararı aslında onlar gördü. Onlara bu süreci mümkün olduğunca hissettirmeden geçirmek gerekiyor" diye konuşmuştu.



"BENİ İLK GÖRENLERDEN BİRİYDİ"



Kardağlı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Tanıştığı depremzede çocuklardan biri olan Selda Pehlivan ile çekilen pozlarını paylaşan oyuncu, şu mesajı yazdı:



Bu fotoğrafta gözlerinden sevgi ve umut fışkıran tatlı kızın adı Selda Pehlivan, 11 yaşında. 2 gün önce 'Serhat' dizisi oyuncularıyla gittiğimiz Antakya’da tanıştık. Ailesiyle birlikte yaşadığı büyük travmaya rağmen halâ yüzü gülüyor. Çadırkent’e geldiğimde beni ilk görenlerden biriydi Selda.



"LÜTFEN BENİ UNUTMAYIN"



"Sonra diğer çocuklar ve vatandaşlar benim yanıma fotoğraf çektirmek için geldiğinde, Selda o karışıklığın içinde kaybolmaya başladı. Tam yanımdan giderken “Lütfen beni unutmayın!” dedi. Yüzü halâ gülüyordu ve kalabalıkta beni izledi. Ama o kalabalığa girmedi" diye yazan Tamer Karadağlı, şöyle devam etti:



Daha sonra depremzede vatandaşlarımızla görüştükten sonra oradaki yetkililer bize çay ikram etti. Ben de fırsattan istifade edip, Selda’yı ve ailesini çağırtarak onlarla oturup konuştum. Selda’nın babası Mehmet Pehlivan, Sağlık Bakanlığı personeli. Evleri yıkılmamış ama evlerinde kalamıyorlar. Belki tayini Antalya’ya ya da Mersin’e çıkar. Neresi olursa olsun onlarla irtibatım kesilmeyecek.



"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Ünlü isim, sözlerini; "Selda çok iyi bir öğrenciymiş, 5'inci sınıfa gidiyor. Onun iyi bir eğitim alması için elimden geleni yapacağım. Deprem bölgelerine benim 3'üncü gidişim. Gidişlerimiz çok önemli. Yıllarca seyrettikleri oyuncuları gördükleri zaman yüzleri gülüp yaşadıkları acıları bir an için unutabiliyorlarsa, ne mutlu bize. İnsanların ruhuna, gönlüne dokunmak önemlidir. Ama daha önemlisi birilerinin hayatına dokunmaktır" şeklinde sürdürdü.



"ÇADIR NUMARASI 62"



"Ben deprem bölgesinden döndüm, hayatın koşuşturması içindeyim yine. Hayat bir şekilde devam ediyor. En yakın zamanda yine depremden zarar gören yerlere gidip üzerime ne düşüyorsa yapacağım" diyen Karadağlı, paylaşımını şöyle sonlandırdı:



Etrafımı kalabalık sararken Selda bana, 'Lütfen beni unutmayın!' demişti... Seni unutmadım Selda Pehlivan. Çadır numarası 62. Ve sana söz veriyorum, seni hiç unutmayacağım.